وزير التربية: استمرار التعليم عن بعد في المدارس والثانويات وفي المعاهد الفنية الرسمية

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور طارق المجذوب قرارين حول تنظيم التعليم عن بعد في المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وفي المعاهد الفنية الرسمية.

القرار الأول حمل الرقم 34/م/2021 ويتعلق باستمرار العمل بالتعلم عن بعد في المدارس والثانويات الرسمية لدوام قبل الظهر وبعده وفي الثانويات والمدارس الخاصة، وجاء فيه:

إن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 2112020 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 1332020 وتعديلاته والمتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3م ص تاريخ 512021 المتضمن ابلاغ موافقة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على قرار الاغلاق الكامل اعتبارا من صباح الخميس الموافق فيه 712021 ولغاية صباح الاثنين الموافق فيه 122021، بناء على القرار رقم 2م2021 تاريخ 512021 المتعلق بتنظيم التعلم عن بعد خلال فترة الاغلاق الكامل، بناء على القرار رقم 13م2021 حول تنظيم التعلم عن بعد لغاية 15 شباط 2021، استنادا الى الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بعد استطلاع رأي كل من مديريتي التعليم الثانوي والإبتدائي ومصلحة التعليم الخاص وجهاز الإرشاد والتوجيه، بناء على اقتراح المدير العام للتربية، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يستمر العمل بالتعلم عن بعد في المدارس والثانويات الرسمية لدوام قبل الظهر وبعده وفي الثانويات والمدارس الخاصة لحين صدور قرار العودة للتعليم المدمج.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار من يلزم بيروت في 13/2/2021 “.

القرار الثاني

وحمل القرار الثاني الرقم 35/م/2021 ويتعلق باستمرار العمل بالتعلم عن بعد في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية، وجاء فيه:

إن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 2112020 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 1332020 وتعديلاته والمتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3م ص تاريخ 512021 المتضمن ابلاغ موافقة السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية على قرار الاغلاق الكامل اعتبارا من صباح الخميس الموافق فيه 712021 ولغاية صباح الاثنين الموافق فيه 122021، بناء على القرار رقم 17م2021 حول تنظيم التعلم عن بعد لغاية 15 شباط 2021، استنادا الى الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بناء على اقتراح المديرة العامة للتعليم المهني والتقني، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يستمر العمل بالتعلم عن بعد في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية (الدروس النظرية) لحين صدور قرارالعودة للتعليم المدمج.

المادة الثانية: تصدر المديرة العامة للتعليم المهني والتقني تعميما تحدد بموجبه آلية تنظيم إعطاء الدروس التطبيقية للطلاب في المدارس والمعاهد الفنية لحين صدور قرار العودة للتعليم المدمج.

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم “.

المصدر: الوكالة الوطنية