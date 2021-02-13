متحدث القوات المسلحة اليمنية:سلاح الجو المسير هاجم هدفًا هامًا بمطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3 محققا إصابة دقيقة (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2021 - 15:50
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
متحدث القوات المسلحة اليمنية:سلاح الجو المسير هاجم هدفًا هامًا بمطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3 محققا إصابة دقيقة (المسيرة)
منذ 2 ساعة
13 February، 2021
عاجل
صماد 3
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