متحدث القوات المسلحة اليمنية:سلاح الجو المسير هاجم هدفًا هامًا بمطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3 محققا إصابة دقيقة (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2021 - 15:50

متحدث القوات المسلحة اليمنية:سلاح الجو المسير هاجم هدفًا هامًا بمطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3 محققا إصابة دقيقة (المسيرة)

منذ 2 ساعة 13 February، 2021
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