القوات المسلحة اليمني تعلن استهداف مطار أبها الدولي بطائرتين مسيرتين

استهدف سلاح الجو اليمني المسير، اليوم الأحد، مطار أبها السعودي الدولي بطائرتين نوع صماد 3 وقاصف 2K.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الإصابة كانت دقيقة، موضحًا أن الاستهداف رد طبيعي ومشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على بلدنا.

وجدد دعوته لجميع المواطنين الابتعاد عن المطارات والمواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية.

وكان سلاح الجو المسير استهدف أمس السبت هدفا هاما وحساسا في مطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3.

يشار إلى أن سلاح الجو المسير استهدف الجمعة الماضية، مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد بخميس مشيط بـ3 طائرات مسيرة نوع قاصف2k.

كما شن الخميس، عملية هجومية استهدفت مرابض الطائرات الحربية في المطار نفسه بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد 3 وقاصف 2K، محققا إصابة دقيقة.

المصدر: المسيرة نت