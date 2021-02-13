علماء روس يطورون بطاريات هاتف بميزات جديدة خارقة

تمكن علماء الجامعة الوطنية للبحث التكنولوجي الروسية، بتصنيع مادة نانوية جديدة تطيل عمر خدمة بطاريات أيون الليثيوم، المستخدمة في الأجهزة المنزلية والهواتف الذكية والسيارات الكهربائية.

يتم توفير دورة الشحن والتفريغ في مثل هذه البطاريات من خلال حركة أيونات الليثيوم بين قطبين، من القطب المشحون سالبًا إلى القطب المشحون موجبا.

وتنخفض سعة بطارية أيون الليثيوم بسبب مادة الجرافيت، لهذا السبب طور العلماء مادة جديدة يمكن أن توفر زيادة كبيرة في السعة وإطالة عمر البطارية، بحسب ما نشرته مجلة “Journal of Alloys and Compounds”.

ووفقا للعلماء، سترفع هذه المادة مقدرة البطارية بثلاث مرات مقارنة بالمتواجدة في السوق، كما ستزيد دورات الشحن والتفريغ في البطاريات الجديد بمقدار 5 مرات، وسيتم تحقيق ذلك عن طريق تفاعل الهيكل النانوي مع العناصر المكونة المستخدمة.

واستخدم العلماء طريقة التحلل الحراري “aerosol spray pyrolysis” للحصول على المادة النانوية، وقاموا بتحويل محلول مائي مع أيونات المعادن اللازمة إلى ضباب باستخدام الموجات فوق الصوتية، وتبخر الماء عند درجات حرارة تصل إلى 1200 درجة مئوية مع تحلل الأملاح المعدنية. وبالنتيجة حصل الباحثون على كرات بحجم الميكرون قادرة على العمل في نظام أيون الليثيوم.

المصدر: سبوتنيك