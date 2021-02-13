مصر: نصرّ على التوصل إلى اتفاق بخصوص السد الإثيوبي على نهر النيل

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على “إصرار مصر للتوصل إلى اتفاق بخصوص السد الإثيوبي على نهر النيل”، وأشار إلى أنه “من الأفضل عدم التكهن بشيء سلبي فيما يخص بالملء الثاني للسد”.

وقال شكري مساء الجمعة إن “ذلك لا يعني أن مؤسسات الدولة المصرية غير مدركة لهذا الاحتمال وأنها تضع أسلوبا للتعامل مع هذه الفرضية”، وأضاف “ليس بالضرورة أن نتحدث في هذه الأمور خلال هذه المرحلة”.

وشدد شكري على أن “مصر بجميع مؤسساتها تراعي مصلحة شعبها وتضعها نصب أعينها ولا تتهاون أبدا في حقوق المصريين وتعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على مصر والمصريين”، وتابع “لدينا سيناريوهات كثيرة في إطار التعامل، لكن كل وضع وله رد الفعل المناسب له”.

المصدر: روسيا اليوم