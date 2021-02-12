فلسطينيون تصدوا لاعتداءات المستوطنين الصهاينة في سلفيت بالضفة المحتلة

تصدى أهالي منطقة ثعلة شرق يطا وأهالي بلدة بديا في سلفيت بالضفة الفلسطينية المحتة الجمعة لاعتداءات المستوطنين الصهاينة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “أهالي منطقة ثعلة تصدوا لاعتداءات مستوطني مستوطنة كرمئيل الصهيونية المقامة على أراضي المواطنين وبحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي”.

وتابعت المصادر “حاول المستوطنون على عائلة المواطن محمود شنران، من السكن في كهوف تمتلكها العائلة في منطقة ثعلة”، وأضافت أن “عائلة شنران تصدت لهذا الاعتداء ورفضت الانصياع لتهديدات المستوطنين وقوات الاحتلال، وأكدت تمسكها بممتلكاتها التي يحاول المستوطنون الاستيلاء عليها”.

المصدر: فلسطين اليوم