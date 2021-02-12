فوج إطفاء بيروت اتخذ الاجراءات اللازمة بعد انقلاب صهريج مازوت على طريق الروشة عين التينة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2021 - 23:08

فوج إطفاء بيروت اتخذ الاجراءات اللازمة بعد انقلاب صهريج مازوت على طريق الروشة عين التينة

منذ 1 ساعة 12 February، 2021
اطفاء بيروت2222
لبنان

قالت بلدية بيروت في بيان لها الجمعة “حوالي الساعة 15.15 من بعد ظهر الجمعة وردت إلى غرفة عمليات فوج إطفاء مدينة بيروت معلومات تفيد عن حصول حادث انقلاب صهريج محملا بمادة المازوت على طريق عام الروشة باتجاه منطقة عين التينة، الأمر الذي أدى إلى تضرر سيارتين كانتا مركونتين في المكان وإصابة سائق الشاحنة”.

وتابع البيان “على الفور، توجهت وحدات الاطفاء والاسعاف والانقاذ من مركز القطاع الأول الى المكان. وعند وصولها، كانت مادة المازوت تتسرب بقوة كبيرة من الصهريج أدت الى وصولها الى الطريق العام مقابل “بيت ورد”.

واضاف البيان “عملت وحدات الاطفاء على اتخاذ كل إجراءات السلامة العامة، منعا لأي خطر قد يحصل من جراء تسرب مادة المازوت في المحلة، وعملت فرقة الانقاذ في الفوج على فرش كميات كبيرة من الرمول بواسطة آلية بوبكات على امتداد الطريق الذي حصل فيه الحادث، وصولا الى الطريق العام”، وتابع ان “ذلك لامتصاص المادة المتسربة، منعا لحصول حوادث انزلاق ولدرء أي خطر قد ينجم من جراء ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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