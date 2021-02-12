حسن التقى وفدا عن البنك الدولي والصليب والهلال الأحمر.. للرقابة الدولية على حملة التلقيح ضد كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2021 - 23:06

حسن التقى وفدا عن البنك الدولي والصليب والهلال الأحمر.. للرقابة الدولية على حملة التلقيح ضد كورونا

منذ 1 ساعة 12 February، 2021
حسن وكوما جار
لبنان

استقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن الجمعة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حسام الشرقاوي.

وتم التأكيد على تولي الإتحاد الدولي، بتمويل من البنك الدولي من خارج القرض المخصص للبنان، الرقابة الدولية المستقلة على كامل سلسلة التلقيح ضد كورونا منذ بدء وصول الشحنات إلى لبنان مرورا بعملية التبريد والنقل وصولا إلى تنفيذ التلقيح، وفقا للقوائم المسجلة على المنصة وفي كامل المراكز المعتمدة في المناطق اللبنانية.

وسيتم التنسيق بين الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ووزارة الصحة العامة، لضمان عدالة توزيع اللقاح وشفافيته دحضا لأي تشكيك بالحملة الوطنية للتلقيح.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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