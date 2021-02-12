اسماعيل سكرية: وصف مداهمة وزير الصحة لمستودع في عاليه ببهورات اعلامية كلام مرفوض

استنكر رئيس “الهيئة الوطنية الصحية “الدكتور اسماعيل سكرية في بيان، “الكلام الصادر عن نقيبة المستلزمات الطبية سلمى عاصي بحق وزير الصحة حمد حسن ووصفها مداهمته مستودعا للمستلزمات الطبية في عاليه بالبهورات الاعلامية”، وقال:”إنه كلام مرفوض لا يليق بمطلقه خاصة وان الوزير يقوم بما يمليه عليه واجب المسؤولية في ظرف استثنائي لا يحتمل التخزين فيما المستشفيات تشكو من نقص المستلزمات، وبمعزل عن حسابات المدعوم وغير المدعوم”.

وطالب سكرية في الوقت عينه، وزير الصحة بـ”الكشف العلني لأي مداهمة لمخزن ادوية او مستلزمات طبية امام الرأي العام، ليعي ما يجري ويتحمل مسؤولياته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام