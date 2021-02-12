الشيخ ياسين هنأ الجمهورية الاسلامية بذكرى انتصار الثورة في ايران: نشكرها لوقوفها الى جانب لبنان للحفاظ على سيادته وأرضه

هنأ رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، في تصريح ، “الجمهورية الاسلامية قيادة وشعبا والمستضعفين في جميع انحاء العالم، بذكرى انتصار الثورة في ايران، والتي أسست لمرحلة جديدة في مواجهة الاستعمار والاستبداد”.

وتوجه بالشكر لإيران “لوقوفها الى جانب لبنان، للحفاظ على سيادته وأرضه، ناهيك عن المساعدات الانسانية التي قدمتها في اكثر من منطقة في لبنان”.

وطالب المسؤولين بـ “مواكبة التحركات الخارجية الهادفة لمساعدة لبنان على النهوض من ازمته، وتشكيل الحكومة بدل أن ينتظر البعض الاوامر من الخارج”.

واضاف”إننا نناشد وسائل الاعلام الابتعاد عن الشحن الطائفي والمناطقي، والتركيز على دورها في نشر الوعي والوطنية والتعايش بين مكونات المجتمع اللبناني”، داعيا السلطات المعنية الى التحرك في هذا الاطار.

وناشد االشيخ ياسين المواطنين “المزيد من التزام الاجراءات الوقائية لمواجهة تفشي الكورونا”، متمنيا المزيد من التكافل الاجتماعي، “وعدم استغلال الازمة من قبل المتاجرين باوجاع الناس ودمائهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام