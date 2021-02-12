الحسنية: التفاف شعبنا واحتضانه للمقاومة رسالة قوية للعدو

حيا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية روح الشهيد القائد الحاج عماد مغنية، وقال في تصريح: “في الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاده، نحيي القائد الذي اقترن اسمه بالعديد من الإنجازات والانتصارات التي حققتها المقاومة، لا سيما إنجاز التحرير عام 2000، وانتصار تموز 2006”.

أضاف: “إن الحزب القومي وهو أول المؤسسين للمقاومة ضد العدو الصهيوني، لا يزال على هذا الخيار ثابتا راسخا، يؤكد بأن القائد الشهيد مع قادة آخرين، شكل ضمن إطاره المقاوم، تمايزا فريدا في القيادة والأداء والتخطيط والتنفيذ، ما جعل من المقاومة قوة فاعلة وحاسمة في مسار تحقيق الانتصارات ورسم المعادلات الكبرى، لا سيما معادلة الردع التي أرستها في مواجهة العدو الصهيوني”.

وتابع: “في هذه الذكرى، نحيي أبناء شعبنا الملتفين حول المقاومة، ونرى في هذا الالتفاف والاحتضان رسالة قوية للعدو، وللقوى الدولية والإقليمية التي تستهدف المقاومة ولحاملي الأجندات المشبوهة الذين يهاجمونها ويتنكرون لإنجازاتها ومعادلاتها التي تحمي لبنان من خطر الاحتلال والإرهاب”.

وختم: “مهما تعاظمت التحديات ومهما كان حجم الإفتئات والاتهامات التي تستهدف المقاومة، فإننا متمسكون بهذا الخيار دفاعا عن حقنا وأرضنا، ومتمسكون بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة بما تمثل من عناصر قوة حاسمة في معركة المصير والوجود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام