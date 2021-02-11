خطوة جديدة لتعزيز التطبيع بين الامارات وكيان العدو الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2021 - 20:28

خطوة جديدة لتعزيز التطبيع بين الامارات وكيان العدو الاسرائيلي

منذ 7 mins 11 February، 2021
بن زايد ونتانياهو
عربي وإقليمي - كيان العدو

ذكرت وزارة الخارجية في كيان العدو الإسرائيلية الخميس أن الكيان الغاصب انضم إلى ما اسمته “خطوة إماراتية جديدة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين”، ما يزيد من التطبيع في العلاقات بين العدو الامارات.

وقالت الوزارة “نبارك انضمام اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لربط المراكز التجارية حول العالم وتعزيز حركة التجارة بينها”.

يذكر ان الحكومة الإماراتية صادقت في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي على إنشاء سفارة في كيان العدو، وذلك بعد اتفاق الطرفين على تطبيع العلاقات الطرفين بينهما برعاية أمريكية العام الماضي.

المصدر: وكالة معاً

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