“الجبهة الشعبية”: بذلنا جهودا مخلصة في “حوارات القاهرة”

أكدت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” الأربعاء أن وفدها بذل جهودا مخلصة للوصول إلى البيان الختامي للحوارات المنعقد بالقاهرة، الذي يعكس القواسم المشتركة في القضايا التي تناولها”.

وشدّدت الجبهة على “أهمية استكمال جلسات الحوار الشهر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة من أجل المعالجة الأشمل لمنظمة التحرير الفلسطينية والتوافق على تعزيز البرنامج الوطني المقاوم الذي ينظم نضالات الشعب الفلسطيني في مرحلة التحرر الوطني التي نعيش”.

وأوضحت الجبهة أن “البيان الختامي للحوار الوطني لم يتضمن بعض الاقتراحات التطويرية التي قدمها وفد الجبهة وقوى أخرى وبخاصة النص على التمسك بقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلل من اتفاق أوسلو، وهو ما دعا وفد الجبهة للتحفظ على عدم الأخذ بذلك في البيان”.

المصدر: فلسطين اليوم