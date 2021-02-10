مصلحة الليطاني في كتاب الى وزير الداخلية: لضبط ظاهرة حفر الابار الجوفية العشوائية وغير المرخصة

وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، طلبت بموجبه “باتخاذ الاجراءات الطارئة لضبط ظاهرة حفر الآبار الجوفية العشوائية وغير المرخصة في منطقة الحوض الادنى لنهر الليطاني من خلال تفعيل تطبيق التشريعات الخاصة بتنظيم عملية حفر الآبار، وحصر السماح بحفر الآبار بحاملي التراخيص، والإيعاز للقوى الامنية بالتشدد بضبط المخالفين والمصادرة الفورية لمعدات الحفر التابعة للمتعهدين المخالفين، والمبادرة فورا الى تكليف المخالفين بطمر الابار”، مشيرة الى انها “رصدت أخيرا ومجددا ظاهرة حفر الآبار العشوائية غير المرخصة في منطقة حوض نهر الليطاني خصوصا في الجزء الادنى منه ضمن محافظتي النبطية والجنوب، وفي عديد من الأحيان تأخذ ظاهرة حفر الآبار العشوائية طابعا تجاريا حيث يعمد صاحب البئر الى ضخ وبيع المياه عبر انابيب للأراضي الزراعية المجاورة او عبر صهاريج متنقلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام