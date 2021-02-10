أردوغان: تركيا سترسل مركبة فضائية إلى القمر عام 2023

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده سترسل مركبة فضائية إلى القمر عام 2023.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع التعريفي بـ”برنامج الفضاء الوطني” في العاصمة أنقرة، إنه سينقل تركيا إلى مستويات أعلى في السباق الفضائي العالمي.

وأردف: “نمهد الطريق أمام انطلاق رحلة حضارتنا إلى السماء بعدما كانت رائدة لقرون طويلة في إرساء العدل والأخلاق والسلام على الأرض”.

ومضى قائلا: “علينا تكثيف جهودنا لإعادة إحياء شموخ حضاراتنا من أجل إحلال السلام والأمن للإنسانية جمعاء… سنحافظ على مكانة تركيا القوية والمستقلة ليس على الأرض فحسب بل في الفضاء أيضا”.

واستعرض أردوغان 10 أهداف ضمن البرنامج الوطني للفضاء، أولها الوصول إلى القمر.

وأوضح: “هدفنا الأول والأهم في برنامج الفضاء الوطني تحقيق أول تماس مع القمر في مئوية جمهوريتنا (عام 2023)”.

ولفت إلى أن الهدف الثاني لبرنامج الفضاء الوطني يتمثل في إنشاء ماركة تجارية محلية تنافس الشركات العالمية في مجال تطوير الأقمار من الجيل الحديث.

وأردف: “هدفنا في المرحلة الثالثة من برنامج الفضاء الوطني، تطوير نظام تحديد الموقع والتوقيت الإقليمي الخاص بتركيا”.

وأفاد أن الهدف الرابع هو ضمان الوصول إلى الفضاء وتأسيس ميناء فضائي لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية، وتابع: “هدفنا الخامس من البرنامج هو زيادة كفاءتنا من خلال الاستثمار في المجال المعروف باسم “طقس الفضاء” أو الأرصاد الجوية للفضاء”.

ولفت إلى أن الهدف السادس يتمثل في الارتقاء بتركيا إلى مستوى متقدم في الرصد الفلكي ومراقبة الأجرام السماوية من الأرض.

وأردف: “هدفنا السابع تطوير النظام الاقتصادي للصناعات الفضائية في تركيا بشكل أكبر… والهدف الثامن هو تأسيس منطقة لتطوير تقنيات الفضاء”.

وتابع: “هدفنا التاسع تطوير مواردنا البشرية الفعالة وذات الكفاءة في مجال الفضاء… وهدفنا العاشر والأخير إرسال مواطن تركي إلى الفضاء”.

المصدر: وكالة الاناضول