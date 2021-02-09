حسن: نقول لكل القامات الداعمة إننا كنا على قدر المسؤولية

تفقد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال في حمد حسن الثلاثاء مستشفى تبنين الحكومي في قضاء بنت جبيل، حيث جال في قسم كورونا وباقي الأقسام المستحدثة.

وقال حسن بالمناسبة “التقديمات المالية للمستشفيات مأخوذة في الاعتبار لدى وزارة الصحة، وكذلك تسديد الكشوفات الحسابية التي تصلها على جناح السرعة لمواجهة التحديات وتخفيف الاعباء عن كاهل الموظفين وإعطائهم أيضا علاوات حيث أمكن”.

ودعا حسن “مجالس الادارات في المستشفيات الى مزيد من التطور والعطاء “، وقال “الحساب آت وسنكافئ المجيد والمتقاعس سيحاسب حين يحين الاوان”، وأضاف “أصبحنا كقطاع صحي عام ملجأ لكل فئات المجتمع اللبناني، غنية كانت أم فقيرة، ضعيفة أم مستضعفة”.

وعن انطلاق حملة التطعيم، قال “ستنطلق الحملة نهار الأحد المقبل وهذا ردنا على كل مشكك بقدرات وزارة الصحة”، وتابع “نقول للسيد حسن نصر الله وللرئيس نبيه بري ولكل القامات الداعمة، إننا كنا على قدر المسؤولية”، وشدد على “الصمود بالسلوك الوقائي، الى أن نحصن مجتمعاتنا ضد هذا الوباء باللقاح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام