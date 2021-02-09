وزير الدفاع الإيراني: ننتج معظم احتياجاتنا العسكرية

أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي بأن”القسم الأكبر من احتياجات البلاد الدفاعية يتم توفيرها محليا”.

وأشار العميد حاتمي في حوار مع التلفزيون الايراني إلى”الحظر المفروض من قبل الأعداء ومنهم الأمريكيين على الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ بداية نشأتها للحيلولة دون حصولها على المعدات العسكرية”.

ولفت إلى”مسيرة الاكتفاء الذاتي التي انطلقت في البداية من صيانة وتصليح المعدات الكثيرة التي كانت لدى الجيش ومن ثم التحرك نحو الهندسة العسكرية لصنع المعدات وبعدها البدء بالتصميم والتصنيع حيث تم الآن بلوغ مراحل متقدمة كثيرا في هذا المجال وأصبحت إيران من المصممين والمنتجين الكبار في العالم”.

ونوه إلى أن”غالبية احتياجات البلاد الدفاعية تنصع محليا، مضيفا أن إيران بلغت اليوم حالة من التقدم في الصناعات الدفاعية بحيث تنتج أكثر من 800 منتوج دفاعي”.

وأوضح أن”إيران تتحرك مع العالم تقريبا في تصنيع المدمرات، مشيرا إلى أن النقطة الأهم في التسليحات والمعدات هي أننا مكتفون ذاتيا ونصنع جميع التسليحات والمعدات بدءا من الرادارات والقنابل والصواريخ ومضادات الصواريخ المستخدمة على السفن”.

وقال وزير الدفاع إننا:”وببركة الثورة الإسلامية نعد في المجالات الصاروخية والبحرية والدفاع الجوي والكثير من المجالات الأخرى ضمن القوى الرائدة حيث حققنا منجزات كبرى فيها”.

وأشار إلى أن”بعض المنجزات لا يتم الإعلان عنها لدواع أمنية، مؤكدا أن الجهود مبذولة في مختلف المجالات الدفاعية خاصة الصاروخية والبحرية والدفاع الجوي نظرا لأهميتها الفائقة”.

ولفت إلى أن”التركيز جرى أيضا من قبل وزارة الدفاع خلال الأعوام الأخيرة على زيادة دقة الصواريخ واعتبر صاروخ “الشهيد قاسم سليماني” الذي أزيح الستار عنه قبل أشهر أنه يمثل نقطة الذروة في القدرات الدفاعية ورمزا للردع”.

وفي السياق أشار العميد حاتمي إلى”تهديدات الكيان الصهيوني ضد إيران، مشددا على أن هذا الكيان لم يحقق أي نجاح بعد انتصار الثورة الإسلامية بعد أن كان يعتبر جيشه بأنه لا يقهر”، مضيفا:”لقد هُزِموا في كل حروبهم بعد انتصار الثورة الإسلامية بكل معنى الكلمة وهم يعتبرون هذه الثورة بأنها السبب في هزائمهم ولهذا يكنون الحقد والضغينة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويسعون لأن يقوموا بعمل ما ضدها لكن الواضح أننا نمتلك القوة والاقتدار وأن الأعداء مطلعون على ذلك”.

وقال إنه:”بعد استشهاد القائد سليماني لم يتصور أحد بأن تتمكن دولة ما من استهداف قاعدة أمريكية بصورة مباشرة لكننا أثبتنا بهذا الأمر بأننا نرد على من يهدد مصالحنا ردا أشد وأقوى”.

وتابع وزير الدفاع إنهم:” يعلمون بأنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبطبيعة الحال فإن جزءا من هذه التهديدات يعد من منطلق العجز ومن أجل أن يقولوا بأنهم موجودون”.

المصدر: ارنا