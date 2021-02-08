نحو ألف إصابة بفيروس كورونا في الكويت منذ أمس والإجمالي يناهز 172 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الاثنين، عن إصابة 966 شخصا بفيروس كورونا (كوفيد 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك الإجمالي المسجل في الدولة إلى 171994 حالة. كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 3 حالات وفاة بفعل “كوفيد 19″، وشفاء 582 حالة من المرض، منذ أمس. وأصبح إجمالي حالات الوفاة جراء تداعيات كورونا 969؛ ومجموع الحالات التي تماثلت للشفاء 162120 حالة.

ويبلغ عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في المراكز الصحية الكويتية 8905؛ فيما 90 حالة تعالج في أقسام العناية المركزة. وقرر مجلس الوزراء الكويتي، الأربعاء الماضي، منع دخول غير الكويتيين إلى البلاد، لمدة أسبوعين، في إطار التدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد. وتغلق كافة الأنشطة التجارية في الكويت أبوابها، من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا، باستثناء الصيدليات ومنافذ تسوق الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.

ويشمل قرار مجلس الوزراء الكويتي، وقف تأجير القاعات والخيام، ومنع التجمعات بما فيها الاحتفالات، وإغلاق صالات المطاعم، والاكتفاء بالطلبات الخارجية والتوصيل.

المصدر: سبوتنيك