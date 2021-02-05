الفصائل الفلسطينية تدعو مصر للتخفيف من معاناة المسافرين عبر معبر رفح

أعربت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استغرابها من “معاناة” الفلسطينيين المسافرين عبر معبر رفح، داعية السلطات المصرية إلى “إعادة فتح المعبر كما كان سابقا”.

وقالت الفصائل في بيان، يوم الخميس: “نستغرب مما يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني المسافرين العائدين إلى قطاع غزة والذين أغلبهم من كبار السن والنساء والمرضى والطلاب، ومكوثهم في البرد القارص لعدة أيام في طريق العودة إلى أهلهم ووطنهم”.

وأضافت: “نؤكد أن هذه المعاناة التي يعانيها أبناء شعبنا تزيد من وطأة عذاب السفر والتعب عليهم، خصوصا في ظل إغلاق معبر رفح لفترات متباعدة رغم تقديرنا للظروف الأمنية التي تعيشها مصر الشقيقة”.

ودعت الفصائل “السلطات المصرية لضرورة العمل على تخفيف معاناة أبناء شعبنا في سفرهم عبر المعبر، ونؤكد على ضرورة إعادة فتحه كما كان سابقا”.

المصدر: فلسطين اليوم