طالبان: سنعيد النظر في اتفاق الدوحة إذا انتهكته إدارة بايدن

أعلنت حركة طالبان الأفغانية أنها ستعيد النظر في اتفاق الدوحة المبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية، في حال “انتهاكه” من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم مكتب الحركة في الدوحة: “نحن لم نبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة لأربع سنوات، بل أبرمنا اتفاقا مع الولايات المتحدة ونظامها الحاكم، نحن ملتزمون بالاتفاق، وفي حال انتهاكه من قبل إدارة بايدن، سنعيد تقييم موقفنا”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في طهران أنه وفقا لاتفاق الدوحة، ستعتبر الحركة بقاء القوات العسكرية الأمريكية بعد 14 شهرا بمثابة “احتلال” لأفغانستان، لافتا إلى أن الحركة “قاتلت القوات الأمريكية لعشرين عاما، وستواصل القتال في حال بقائها”.

وأكد شاهين أن جزءا من الاتفاق مع الولايات المتحدة ينص على تشكيل حكومة في أفغانستان، مضيفا أن “ذلك يعني حل الحكومة الحالية في كابل وتشكيل حكومة جديدة، هذه الحكومة سترحل عبر المفاوضات وسيتم تشكيل حكومة جديدة عبر الحوار بين مختلف الجماعات الأفغانية”.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الحكومة الأفغانية نيتها مراجعة الاتفاق الموقع في 20 شباط/فبراير الماضي، بين واشنطن والحركة.

المصدر: وكالات