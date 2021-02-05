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February 5 2021 - 00:46

“المقاومة الفلسطينية”: لتفتح مصر معبر رفح للتخفيف من معاناة شعبنا

منذ 1 ساعة 4 February، 2021
أخبار موقع المنار
عربي وإقليمي - فلسطين

دعت فصائل المقاومة الفلسطينية الخميس السلطات المصرية للتخفيف من معاناة شعبنا في السفر عبر معبر رفح واعادة فتح المعبر كما كان سابقا.

وقالت الفصائل “نستغرب مما يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني المسافرين العائدين إلى قطاع غزة والذين أغلبهم من كبار السن والنساء والمرضى والطلاب، ومكوثهم في البرد القارص لعدة أيام في طريق العودة إلى أهلهم ووطنهم”.

وأكدت الفصائل أن “هذه المعاناة التي يعانيها ابناء شعبنا تزيد من وطأة عذاب السفر والتعب عليهم، خصوصاً في ظل إغلاق معبر رفح لفترات متباعدة، رغم تقديرنا للظروف الأمنية التي تعيشها مصر الشقيقة”.

المصدر: فلسطين اليوم

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