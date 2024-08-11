كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا تحشدات العدو وتمركزاً للآليات في محيط معبر رفح بقذائف الهاون النظامي من عيار “60 “ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 11 2024 - 11:58

كتائب شهداء الأقصى: استهدفنا تحشدات العدو وتمركزاً للآليات في محيط معبر رفح بقذائف الهاون النظامي من عيار “60 “

منذ 33 mins 11 August، 2024
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