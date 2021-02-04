الخارجية اليمنية: قدمنا كافة التسهيلات لصيانة سفينة صافر النفطية

قال نائب وزير الخارجية اليمني حسين العزي الخميس “نؤكد على حرصنا على إصلاح سفينة صافر النفطية والجميع يعرف مستوى ما قدمناه من تسهيلات”.

وأشار العزي إلى أن “بعض المتغيرات ألقت بظلالها على العديد من القضايا ومنها سفينة صافر، ومن هذه المتغيرات التصنيف الأمريكي لأنصار الله”.

وأوضح العزي أن “الأمم المتحدة تقدمت بطلبات إضافية خارج الاتفاق وبعيدا عن إطار العمل المتفق عليه والموقع من الطرفين”، ولفت إلى أن “الجانب الحكومي أبلغ الطرف الأممي بضرورة احترام الاتفاقات خاصة وأن هذا الطلب الجديد يتصل بشكل أو بآخر بعلاقتهم المالية مع شركات التأمين”، وقال “نحن ننأى بأنفسنا عن التورط فيما لايعنينا”.

وأشار العزي إلى أن “كل التأجيل المستمر وتغيير مواعيد وصول الفريق الفني للسفينة حدث ويحدث من قبل الأمم المتحدة على نحو أحادي أما نحن فقد أثبتنا اهتمامنا وحرصنا الكبيرين”، وتابع أن “الحكومة تبذل حاليا جهودا حثيثة للتأكد من عدم وجود أي صلة مشبوهة تربط الفريق بواشنطن، خصوصا في ظل تطورات الموقف العدائي الأمريكي تجاه الشعب اليمني.

المصدر: موقع انصار الله