نجاح عملية زراعة وجه ويدين يعيد الحياة لضحية حادث مروع

أعلن فريق طبي أمريكي، نجاح عملية زرع وجه ويدين لشاب يبلغ من العمر 22 عاما من نيوجيرسي، بعد تعرضه لإصابات مروعة في حادث سيارة، ليصبح أول شخص في العالم يخضع لهذه الجراحة بنجاح.

أصيب جو ديميو بحروق من الدرجة الثالثة في أكثر من 80% من جسده عندما نام أثناء قيادته إلى المنزل بعد عمله الليلي في يوليو/ تموز عام 2018، مما تسبب في انقلاب سيارته ثم انفجارها، بحسب تقرير لوكالة “فرانس برس”.

مكث ديميو في وحدة الحروق بالمستشفى لمدة 4 أشهر، حيث تلقى العديد من العلاجات وأجرى عمليات نقل دم لإنقاذ حياته، ودخل في غيبوبة لمدة شهرين ونصف الشهر، لكن قال إن لديه الآن “فرصة ثانية في الحياة”.

أجريت العملية في 12 أغسطس/ آب 2020 ونفذت في مركز نيويورك لانغون هيلث الطبي واستفادت من تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد واستمرت قرابة 23 ساعة، وشارك فيها فريق من 96 فردا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، بقيادة الجراح إدواردو رودريغيز، مدير برنامج زراعة الوجه في “نيويورك لانغون”.

كانت هذه رابع عملية زرع وجه يقوم بها رودريغيز، وأول عملية زرع يد تتم تحت إشرافه.

المصدر: سبوتنيك