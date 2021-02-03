موسكو وواشنطن تعلنان بدء سريان معاهدة “ستارت 3” للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية

أعلنت روسيا والولايات المتحدة الاميركية الأربعاء عن بدء سريان قرار تمديد معاهدة “ستارت 3” المبرمة بينهما بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة خمس سنوات.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها “أنها تبادلت اليوم مذكرات مع سفارة الولايات المتحدة في موسكو بشأن استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول الاتفاق المبرم بين الطرفين بشأن تمديد المعاهدة حيز التنفيذ”، وأشارت الى أن “قرار تمديد المعاهدة دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، ليستمر سريان ستارت 3 حتى الخامس من شباط/فبراير 2026 بصيغتها الأصلية دون إدخال أي تغييرات”.

ولفتت الوزارة إلى أن “المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في 26 كانون الثاني/يناير الماضي لعبت دورا رئيسيا في التوصل إلى هذا الاتفاق”، مشددة على أن “تمديد هذه المعاهدة يتيح ضمان الحفاظ على آلية محورية لدعم الاستقرار الاستراتيجي واستمرارية سريانها على أساس التكافؤ للحد من الترسانة الصاروخية النووية لكلا الطرفين”، وأكدت أن “روسيا والولايات المتحدة كأكبر دولتين نوويتين على مستوى العالم تتحملان مسؤولية خاصة في هذا الصدد”، واضافت أن “تمديد ستارت 3 يمثل قرارا مهما يضمن الحفاظ على المستوى اللازم من الشفافية في هذا المجال مع الالتزام الصارم بتوازن المصالح”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن “تمديد ستارت 3 يجعل العالم أكثر أمنا”، مشيرا إلى أن “هذا القرار يمثل بداية لجهود الإدارة الأمريكية الجديدة الرامية إلى ضمان الرقابة الفعالة على التسلح مما يخفض مخاطر الحرب ويتيح منع سباق التسلح”.

المصدر: روسيا اليوم