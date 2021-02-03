إنستغرام يطرح أداة جديدة لاستعادة المنشورات المحذوفة

إذا كنت نادماً على حذفك لصورة أو فيديو معين في إنستغرام، فإليك هذا الخبر الجيد. يطرح تطبيق إنستغرام حالياً ميزة جديدة تتيح لك استعادة مشاركاتك الحديثة.

وبدءاً من اليوم، يقدم إنستغرام ميزة ” Recently Deleted” التي تسمح لك باستعادة منشوراتك المحذوفة ومقاطع فيديو IGTV في مدة تصل إلى 30 يوماً واستعادتها في حال قمت بتغيير رأيك، أما بالنسبة إلى القصص، فيمكن استرجاعها في مدة تصل الى 24 ساعة قبل أن تحذف نهائياً.

قال إنستغرام في منشور على مدونته: “اليوم، نطرح ميزة” المحذوفة مؤخراً – Recently Deleted “، وهي ميزة تساعدك في إدارة المحتوى الخاص بك. نحن نعلم مدى رغبة المستخدمين بالحصول على هذه الميزة، ولأول مرة، يمكنك مراجعة واستعادة المحتوى المحذوف في تطبيق إنستغرام.”

وإضافة إلى المنشورات التي قد تندم على حذفها، حدد إنستغرام سبباً آخر يجعل هذه الأداة مفيدة وهي “اختراق الحساب” اذ قالت الشركة:”نعلم أن المتسللين يحذفون أحياناً المحتوى عند وصولهم إلى حساب، وحتى الآن لا يملك الناس أي وسيلة لاستعادة صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم بسهولة. بدءاً من اليوم، سنطلب من الأشخاص التحقق أولاً من أنهم أصحاب الحسابات الشرعيين عند حذف المحتوى أو استعادته نهائيًا من “المحذوفة مؤخرًا”.

كيفية استعادة المنشورات المحذوفة

افتح إنستغرام وانتقل إلى ملف التعريف الخاص بك

اضغط على الخطوط الثلاثة في الزاوية اليمنى العليا

اضغط على “الإعدادات”

اضغط على “المحذوفة مؤخرًا”

اختر المنشور أو الفيديو أو القصة التي تبحث عنها واضغط على “استعادة”.

إذا لم تتمكن من رؤية خيار المحذوفة مؤخرًا حتى الآن، فلا تقلق. لا تزال الميزة متوافرة للمستخدمين، لذا تحقق مرة أخرى لاحقًا.

المصدر: النهار