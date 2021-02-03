بعثة منظمة الصحة العالمية زارت معهد علوم الفيروسات في ووهان

وصل خبراء من منظمة الصحة العالمية صباح اليوم، إلى معهد ووهان لعلوم الفيروسات، في زيارة تندرج في إطار تحقيق يجرونه لتحديد منشأ فيروس كورونا في هذه المدينة الواقعة في وسط الصين، كما أفاد مراسلو وكالة “فرانس برس”.

ويحتوي هذا المعهد على مختبرات عدة محاطة بإجراءات أمنية مشددة، يجري فيها الباحثون اختبارات على فيروسات من سلالة كورونا.

وقال العضو في بعثة الخبراء بيتر داشاك للصحافيين لدى وصوله بالسيارة إلى مدخل المعهد “إن البعثة المكونة من عشرة باحثين تتوقع نهارا مثمرا للغاية، وأن تطرح كل الأسئلة التي يجب أن تطرح”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية