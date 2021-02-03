مصلحة الليطاني تقدمت بشكوى امام استئنافية البقاع لسرقة اغطية الريغارات والموزعات لمشروع ري البقاع في القرعون

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان “انها وبعد رصدها اقدام مجهولين على سرقة اغطية الريغارات والموزعات التابعة لمشروع ري البقاع الجنوبي في منطقة القرعون – البقاع الغربي، تقدمت المصلحة بشكوى امام النيابة العامة الاستئنافية في البقاع – مخفر القرعون ضد مجهول وطلبت تكليف الادلة الجنائية لتحديد المدعى عليهم ولملاحقتهم مع كل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او شريكا بالجرائم المنصوص عنها في المواد 747 و638 و595 و381 و335 و379 و322 و323 و309 من قانون العقوبات”.

واشارت المصلحة الى ان “تمادي ظاهرة السرقات لا سيما اغطية الريغارات والكابلات والقساطل والانشاءات المعدنية العائدة للمرافق العامة، يوجب تشديد الاجراءات الامنية للاجهزة الامنية المعنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام