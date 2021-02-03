كورونا في تونس..91 وفاة و1367 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 91 وفاة و1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 6893، فيما إجمالي عدد الإصابات 211412.

وقال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي يوم الثلاثاء إن تونس تتوقع تسلم 4 ملايين جرعة مجانية من اللقاحات المضادة لكورونا من التحالف العالمي للقاحات والتحصين “غافي”، اعتبارا من منتصف فبراير.

وستكون هذه الكمية كافية لتطعيم مليوني شخص في تونس التي يقدر عدد سكانها بنحو 11.5 مليون نسمة.

المصدر: وكالات