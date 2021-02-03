إصابات كورونا العالمية تتخطى الـ103.5 مليون ووفياته مليونان و239154

أظهر إحصاء لوكالة “رويترز” أن أكثر من 103.52 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد وفيات الفيروس إلى مليونين و239154.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وفي ما يلي قائمة بعشر دول بالإصابات والوفيات عالميا:

– الولايات المتحدة: 443622 (وفاة) – 26385274 (إصابة)

– الهند: 154486 (وفاة) – 10766245 (إصابة)

– البرازيل: 225099 (وفاة) – 9229322 (إصابة)

– روسيا: 74158 (وفاة) – 3884730 (إصابة)

– المملكة المتحدة: 106564 (وفاة) – 3835783 (إصابة)

– فرنسا: 76512 (وفاة) – 3201461 (إصابة)

– إسبانيا: 59081 (وفاة) – 2822805 (إصابات)

– إيطاليا: 88845 (وفاة) – 2560957 (إصابة)

– تركيا: 26237 (وفاة) – 2492977 (إصابة)

– ألمانيا: 57454 (وفاة) – 2224898 (إصابة)

وفي ما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

28 – العراق: 13068 (وفاة) – 621755 (إصابات)

34 – المغرب: 8309 (وفيات) – 472273 (إصابة)

39 – السعودية: 6383 (وفاة) – 368639 (إصابة)

40 – الأردن: 4326 (وفاة) – 328062 (إصابة)

42 – الإمارات: 866 (وفاة) – 309649 (إصابة)

43 – لبنان: 3145 (وفاة) – 303072 (إصابة)

المصدر: وكالة رويترز