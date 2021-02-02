دهم 3 مستودعات لتخزينها مواد غذائية منتهية الصلاحية وأصنافا مدعومة والتلاعب بأسعارها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي انه بالتعاون مع بلدية الغبيري جرى دهم 3 مستودعات في محلة الاوزاعي تخزن كميات كبيرة من الأصناف المدعومة جرى تفريغها لاعادة تعبئتها وبيعها بسعر اعلى من السعر المدعوم، كما تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية”.

وقالت المديرية في بيان لها الثلاثاء إنه “بتاريخ اليوم 2-2-2021، ونتيجة المتابعة والاستقصاءات، قامت قوة من فصيلة الأوزاعي بالتنسيق مع بلدية الغبيري، بمداهمة 3 مستودعات في محلة الاوزاعي، عائدة للمدعو ح. م. (مواليد عام 1940، لبناني)، تبين تخزين كميات كبيرة من الأصناف المدعومة جرى تفريغها واعادة تعبئتها بأكياس من النايلون الشفاف، ليصار الى بيعها بسعر اعلى من السعر المدعوم، كما ضبطت مواد غذائية منتهية الصلاحية”.

وتابع البيان “جرى ختم المستودعات بالشمع الاحمر، وتلف المواد منتهية الصلاحية بحضور مندوب من وزارة الاقتصاد والتجارة، بناء على إشارة القضاء المختص والتحقيق جار”.

وكانت بلدية الغبيري ضبطت مواد غذائية مدعومة في أحد المستودعات ضمن منطقة الاوزاعي في حضور رئيس البلدية معن خليل وقسم سلامة الغذاء في البلدية، حيث يتم تفريغها بأكياس غير ملصق عليها شعار الدعم، وبعد ذلك يتم عرضها وبيعها بأسعار غير مدعومة ضمن السوبرماركت التابع لهذا المستودع، بالإضافة الى تكديس العديد من المواد الغذائية المدعومة وعدم عرضها في السوبرماركت مع مواد منتهية الصلاحية تم تلفها مباشرة. وقد تم التواصل مع القوى الأمنية التي حضرت وأقفلت المستودع بالشمع الاحمر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام