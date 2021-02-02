روبيرت كوخ: الوفيات بسبب “كوفيد-19” في ألمانيا تقترب من 58 ألفا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في البلاد، يقترب من 58 ألف حالة وفاة.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 57981 بعد تسجيل 861 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 6114 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى مليونين و228 ألف و85 إصابة، تعافت منها حوالي 1.95 مليون حالة خلال الفترة بأكملها.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

المصدر: وكالة سبوتنيك