“الجبهة الشعبية”: في حوار القاهرة سنناقش كل القضايا المتعلقة بالمشروع الوطني الفلسطيني

كشف القيادي في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” ماهر مزهر الاثنين انه “سيتم خلال الحوار الوطني في القاهرة مناقشة كل القضايا المتعلقة بالمشروع الوطني الفلسطيني ومنها موضوع الانتخابات”.

وتابع مزهر ان “القضية الرئيسية التي سيتم نقاشها في حوار القاهرة، هي المرجعية السياسية للانتخابات التي يجب أن تكون بالحد الأدنى (وثيقة الوفاق الوطني) من أجل بدء مرحلة جديدة من النضال ضد هذا العدو”.

وأوضح مزهر انه “سيتم نقاش ملفات أخرى منها تهيئة الأجواء الديمقراطية للانتخابات في الضفة وغزة وتسهيل كل إجراءات العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي، وكذلك المحكمة الدستورية والمحكمة التي سيتم تشكيلها للانتخابات على قاعدة وبوضوح أننا ذاهبون من أجل انتخابات ديمقراطية بعيدا عن أي املاءات من هنا أو هناك”.

واكد مزهر انه “إذا توفرت الإرادت السياسية لدى القيادة الفلسطينية والكل الفلسطيني، بالتأكيد من الممكن أن نذهب باتجاه إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني”، وتابع “نحن في الجبهة الشعبية نسعى لأن تبدأ الانتخابات بالمجلس الوطني لكن جرى من إصدار المراسيم ويجب أن نذهب من أجل عملية ديمقراطية كاملة تبدأ بالتشريع”.

المصدر: فلسطين اليوم