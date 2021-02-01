الوزير حب الله وقع مشروع مرسوم إعفاء المستلزمات الطبية الخاصة بكورونا من الرسوم الجمركية

وقع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله، مشروع المرسوم الذي بني على اقتراح منه ومن وزيري الصحة العامة والمالية، وبناء على قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 15/3/2020، وبناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وينص على الآتي: “مدد، على سبيل التسوية، العمل بالمرسوم الرقم 6928 تاريخ 3/9/2020، الذي مدد العمل بالمرسوم الرقم 6255 تاريخ 9/4/2020، والمرسوم الرقم 6278 تاريخ 16/4/2020، المتعلقين بإعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا، ومعالجة حالات الاصابة به من الرسوم الجمركية، بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي، والحد الأدنى للرسم الجمركي والرسم المقطوع البالغ 3%. وتحدد دقائق هذا المرسوم بقرار يصدر عن المجلس الأعلى للجمارك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام