معلومات قد تصدمك عن فوائد الفشار

عند سماعك بالفشار لايمكن ان تتوقع ان يكون للفشار أي فوائد على صحة جسم الانسان سوى انه من ضمن التسليات ، في التقرير التالي يوضح اهمية الفشار .

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل حمض الفوليك أو الفولات والذي يساعد على جعل الجسم يمتص العناصر الغذائية بشكل أكبر، فهو يحتوي على بعض الزيوت الصحية، كما أنه يحتوي على فيتامينات هامة مثل فيتامين هـ وفيتامين ب، ويحتوي على العديد من الألياف الغذائية، فكوب واحد من الفشار يحتوي على ما يقارب من جرام ونصف من الألياف، وهذه الألياف مهمة جداً لصحتنا فالرجل يحتاج إلى 35 جرام من الألياف في المقابل المرأة تحتاج إلى تناول 25 جرام من الألياف يومياً، ويحتوي الفشار على مواد البوليفينولات أو متعددات الفينول Polyphenole المضادة للأكسدة وهي تقي من أمراض السرطان وتقوي العظام.

فوائد الفشار للجسم:

-يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم

-يحمي الفشار من الإصابة بأمراض هشاشة العظام

-يحمي القلب والأوعية الدموية

-يقي من أمراض السرطان

-يقي من أمراض الصدفية وأمراض حساسية الجلد.

– فوائد الفشار للرجيم: الفشار من أفضل الوجبات لأنه يحتوي على سعرات حرارية أقل، كما أنه يعطي الشعور بالشبع ويسد الشهية، لذا من المهم في مرحلة إنقاص الوزن ، تناول الفشار كوجبة خفيفة بين الوجبات، وهذه فائدة أخرى من فوائد الفشار ، ومن الأفضل ألا يتم إعداد الفشار مع زيت أو زبدة ويتم إعداد حبات الذرة على البخار أو داخل الفرن الكهربائي.

-فوائد الفشار لمرضى السكري: يساعد الفشار في تحسين مستوى السكر في الدم ، مما يساعد مرضى السكري على تنظيم معدل السكر جنباً إلى جنب مع الأدوية، وأخذ الفشار رقم صغير في مؤشر الجهد السكري أو ما يعرف باسم المؤشر الجلايسيمي GLYCEMIC INDEX ويختصر بـ GI وهذا المؤشر يعني قياس تأثير الأطعمة على نسبة السكر في الدم، لهذا الفشار من الوجبات المهمة لمريض السكري لأنه يتحكم في نسبة السكر في الدم، كما أن تناول الفشار مهم للأشخاص الطبيعيين لأنه يقي من التعرض للإصابة بمرض السكري.

احتواء حبات الذرة على الكثير من المعادن الهامة للجسم ، يساعد على تقوية العظام وعلاج هشاشة العظام، فهو يحتوي على الفسفور والمعادن الهامة لتعزيز صحة العظام.

-فوائد الفشار في عملية الهضم: يحتوي الفشار على العديد من الألياف الهامة لعملية الهضم، فالفشار يحسن من الجهاز الهضمي الذي يسهل من حركة الطعام داخل الأمعاء، وبهذا يتحسن مستوى عملية التمثيل الغذائي مما يرفع من نسبة عملية الأيض في الجسم، فتحمي الجسم من اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك و انتفاخات البطن.

-الحبوب الكاملة أهم الفوائد الصحية لها وكيفية تناولها فوائد الفشار للقلب: تساعد الألياف الموجودة في الفشار على تنظيم نسبة الكوليسترول في الجسم، فتقل نسبة الكوليسترول الضار وتزيد من نسبة الكوليسترول النافع، مما يحمي القلب من أمراض تصلب الشرايين والسكتات القلبية.

-فوائد الفشار للوقاية من السرطان: يقي الفشار من السرطان لأنه يحتوي على نسبة عالية من البوليفينولات أو متعددات الفينول Polyphenole، وهي مواد مضادة للأكسدة تحمي من تكوّن الخلايا السرطانية.

-فوائد الفشار للوقاية من ألزهايمر: الفشار يحتوي على هرمون السيروتونين (هرمون السعادة) الذي يساعد على تنبيه خلايا المخ، فهو بذلك له مميزات المنبهات دون أن يرفع دقات القلب، كما أن تنبيه الدماغ يعمل على تنشيط إرسال الإشارات العصبية التي تحسن من أداء الإنسان في الأنشطة اليومية ويحسن من مستوى الذاكرة والتركيز، كما أن هذا التنشيط يقلل من الإصابة بأمراض ألزهايمر.

– فوائد الفشار لصحة العيون: تحتوي الذرة الصفراء على مواد مضادة للأكسدة مثل الكاروتينات و اللوتين والزياكسانثين، هذه المواد تعمل على تقوية حدة الإبصار، كما أنها تساعد على حماية العيون من مرض الضمور البقعي الذي يصيب بعض الناس مع تقدم العمر

-فوائد الفشار للبشرة: الفشار يحتوي على فيتامين هـ الموجود به مواد مضادة للأكسدة، مما يساعد على نضارة الوجه ، ومحاربة ظهور علامات تقدم العمر و التجاعيد على البشرة

أضرار الفشار

هل سمعتم من قبل عن أضرار الفشار ؟! نعم ربما يكون غريباً على البعض سماع هذه الجملة، ولكنها الحقيقة! فالفشار المضاف له ألوان صناعية، سواء في المنزل للعائلة أو عند الاحتفال بالمولودين الجدد، يؤدي إلى أمراض خطيرة منها الإصابة بالسرطان

أشارت الدراسات الحديثة على أن العاملين في مصانع الفشار يستنشقوا مادة سامة؛ تخرج من الأفران الكهربائية أو الميكرويف الموجود في المصانع، وتسبب هذه المادة التهاب الشعب الهوائية أو التهاب القصبات الهوائية

المصدر: فلسطين اليوم