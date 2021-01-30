إيران تطالب ماكرون بـ”ضبط النفس” ردا على تصريحاته الأخيرة حول الاتفاق النووي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 30 2021 - 18:40

إيران تطالب ماكرون بـ”ضبط النفس” ردا على تصريحاته الأخيرة حول الاتفاق النووي

منذ 58 mins 30 January، 2021
المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده
ايران - عربي وإقليمي

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى “تجنب المواقف غير الموزونة وغير المدروسة”، وذلك في أعقاب تصريحاته الأخيرة لقناة “العربية”، حول “تجنب خطأ عام 2015 عندما استبعدت القوى الإقليمية عن الاتفاق مع إيران”، وتأكيده على “ضرورة ضم السعودية إلى أي مفاوضات بشأن الاتفاق مع إيران”.

وفي السياق، أكد خطيب زاده أنه “إذا كان المسؤولين الفرنسيين قلقين من بيع باريس أسلحتها بهذا الحجم إلى دول الخليج الفارسي، فمن الأفضل لهم إعادة النظر في سياسات بلادهم”، مضيفًا أن “الأسلحة الفرنسية وأسلحة الدول الغربية، لم تتسبب فقط في مقتل الآلاف من اليمنيين، بل أنها السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الخليج الفارسي الحساسة”، لافتاً إلى أن اطراف الاتفاق النووي محددين ولايمكن تغييرهم .

المصدر: فارس

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