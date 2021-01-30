أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 30 كانون الثاني 2021

النهار

تفاعلت الشائعات خلال الأحداث الدامية في طرابلس عن انتقال المواجهات إلى مناطق أخرى، وتردد أن شبكة منظمة أدارت العمليات في ظل غياب مدوٍّ للسلطة عن كل ما يحصل على الأرض.

راجت في الايام الماضية تجارة الات تزويد الاوكسيجين ما ادى الى تنافس في الاسعار خفض قيمتها من 1500 الى 500 دولار.

اللواء

جرت اتصالات عاجلة مع مسؤول كبير، للتخفيف من لهجة بيان ليلي، نوعي، قياساً على بيانات سابقة، تميزت بالتهدئة، والابتعاد عن الحساسيات!

تواجه مجموعات الحراك خلافات، لا تسمح لها بإطلاق تحركات شبيهة بتحركات 17ت1، مع اندلاع الانتفاضة، قبل أكثر من سنة!

استبعد مصدر مطلع تمكّن الفريق الحكم من النيل من موظف مالي رفيع، لاعتبارات شخصية وحمائية، تتجاوز المعادلة الداخلية، وتعقيداتها!

نداء الوطن

تمتنع وزارات معنية عن الإعلان عن أسماء التجار المستفيدين من أموال الدعم المخصص للسلع والمواد الغذائية، خلافاً للآلية التي أوجبت نشر لوائح بالأسماء والسلع والكميات المدعومة على مواقعها الالكترونية.

إرتفعت أسعار المنتجات التبغية بنسبة 30% عن التسعيرة المحددة من قبل إدارة حصر التبغ والتنباك خلال فترة الإقفال العام، في ظل غياب فاضح للجهات الرقابية المعنية.

يتردد أنّ موظفين في مؤسسة سياحية كبرى تبلغوا أنّ الادارة ستعمد إلى حسم ثلث رواتبهم بدءاً من شهر شباط المقبل بسبب تراجع ايرادات المؤسسة على نحو حاد.

الأنباء

تخبّط فاضح بين مرجعيات اساسية على خلفية تطورات خطيرة تمسّ السلم الأهلي.

أهداف غير واضحة تقف خلف قرار غير سياسي في ملف عابر للحدود.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام