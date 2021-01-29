“القومي”: لتشكيل حكومة إنقاذ وطني فورا

اعتبر الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان أن “ما حصل ويحصل في طرابلس اللبنانية، تتحمل مسؤوليته السلطات المتعاقبة التي لطالما تعاملت مع المدينة وغيرها من المناطق، بعقلية الإهمال المقصود والممنهج”.

ورأى الحزب في بيان له الجمعة ان “ما يجري يضع طرابلس في مواجهة مع القوى العسكرية، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا من الطرفين، تتحمل مسؤوليته السلطة أيضا بسوء إدارتها وتنسيقها، بالتوازي مع المماطلة المشبوهة لتشكيل الحكومة الجديدة”.

وأشار القومي الى ان “هذا السلوك اللامسؤول يؤمن مدخلا لتسلل المجموعات التكفيرية مجددا، وأصحاب الأجندات السياسية والأمنية والطائفية، والمشاريع الإقليمية”، ودعا “أهالي طرابلس إلى عدم الانجرار وراء بعض المجموعات التي تنفذ مشاريع مدمرة، والحفاظ على مؤسسات الدولة في المدينة فهي ملك للشعب”.

وشدد القومي على “تشكيل حكومة إنقاذ وطني فورا واختيار شخصية مسؤولة لتولي رئاستها قادرة على إخراج لبنان من نفق الانهيار والفوضى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام