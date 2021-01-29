التحكم المروري:طريق #ضهر_البيدر سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 29 2021 - 12:18
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اكتشاف إصابات بسلالة جنوب أفريقيا المتحورة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية
بريطانيا تغلق حدودها أمام القادمين من الإمارات العربية المتحدة وبوروندي ورواندا لكبح تفشي النسخة المتحورة من كوفيد-19
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منظمة السياحة العالمية: قطاع السياحة العالمي خسر 1300 مليار دولار في 2020 بسبب جائحة كورونا
واشنطن بوست: انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.5 % خلال عام 2020 في أسوأ وضع منذ الحرب العالمية الثانية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
دراسة نشرها معهد أبحاث أسترالي: البرازيل أسوأ دولة في إدارة أزمة كوفيد-19 ونيوزيلندا الأفضل
منظمة السياحة العالمية: قطاع السياحة العالمي خسر 1300 مليار دولار في 2020 بسبب جائحة كورونا
واشنطن بوست: انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.5 % خلال عام 2020 في أسوأ وضع منذ الحرب العالمية الثانية
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون طلب انعقاد مجلس الأمن المركزي لدرس الوضع الأمني لإجراء اللازم وليبنى على الشيء مقتضاه
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري:طريق #ضهر_البيدر سالكة أمام جميع المركبات باستثناء الشاحنات
منذ 6 mins
29 January، 2021
ضهر البيدر
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