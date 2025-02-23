رسامني يتابع أعمال مراكز جرف الثلوج ويدعو إلى التقيد بإرشادات قوى الأمن

تابع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أعمال مراكز جرف الثلوج التابعة للوزارة حيث تعمل على فتح الطرقات منذ الفجر دون توقف.

وأكد رسامني أن ما تقوم به الوزارة هو حفاظًا على سلامة المواطنين وعلى الحركة المرورية في مختلف المناطق.

واشار الى أن الفرق المعنية تجوب المناطق لإزالة تراكمات الثلوج لا سيما طريق ضهر البيدر بالاتجاهين.

واكد على بقاء الجهوزية التامة لأعمال رفع الثلوج في مختلف المناطق الجبلية لمواجهة اي مستجدات طارئة، مشددا على المديريات الإقليمية للأشغال في جبل لبنان والبقاع والشمال والجنوب، اتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول أي حوادث.

ودعا الجميع إلى “التقيد بإرشادات قوى الأمن الداخلي، حفاظًا على السلامة العامة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.”

المصدر: بريد الموقع