الأسطول الروسي يتابع مدمرة أمريكية دخلت مياه البحر الأسود

أكد المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، أن أسطول البحر الأسود يتابع مدمرة “بورتر” الأمريكية منذ دخولها مياه البحر الأسود.

وقال المركز اليوم الخميس، إن “القوات والوسائل التابعة لأسطول البحر الأسود بدأت بمتابعة تحركات مدمرة “بورتر” الأمريكية التي دخلت مياه البحر الأسود في الساعة السابعة مساء 28 يناير 2021″.

وكان المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع قد أعلن يوم 23 يناير عن متابعة أسطول البحر الأسود تحركات مدمرة “دونالد كوك” الأمريكية في مياه البحر الأسود.

وعلى خلفية دخول السفينة الأمريكية لمياه البحر الأسود، توجه نظام “باستيون” الصاروخي المضاد للسفن إلى إحدى نقاط التمركز في القرم في إطار التدريبات.

وكانت السلطات الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن دخول سفن حربية تابعة لدول من خارج المنطقة إلى مياه البحر الأسود “لا يساهم في تعزيز الاستقرار”.

المصدر: وكالات