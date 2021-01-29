إيطاليا: على الاتحاد الأوروبي ضمان توزيع ناجع للمهاجرين

أعربت وزيرة الداخلية في الحكومة الإيطالية المستقيلة لوتشانا لامورغيزي عن شجبها لـ”التضامن المرن”، في إشارة إلى قبول المهاجرين الطوعي من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت لامورغيزي إن “إيطاليا تقدر الالتزام المكثف الذي وضعته الرئاسة على طول مسار التفاوض الذي يجب أن يقود أوروبا، انطلاقا من اقتراح المفوضية، إلى تحديد ميثاق جديد للهجرة واللجوء في أقرب وقت ممكن”.

وأضافت: “لخوض عملية التفاوض هذه، لا يمكن مشاطرة مفهوم التضامن الإجباري بل المرن”.

وأشارت إلى أن “أوروبا لا يمكنها في الواقع التخلي عن بعض أشكال التضامن، وبالتالي تلك الملموسة والفعالة، لضمان إدارة الوافدين وإعادة توزيع المهاجرين الذين يتم استقبالهم”.

وأكدت أنه “يجب أن يضمن الاتحاد الأوروبي في نهاية إجراءات التحقق الأمني والصحي، نقلا فعالا للمهاجرين مع إعادة توزيعهم في دول الاتحاد”.

المصدر: وكالات