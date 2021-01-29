البرازيل تسجل 61811 إصابة جديدة و1368 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ، اليوم الجمعة، عن تسجيل 61811 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1368 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ارتفاع كبيرة لكلا المؤشرين مقارنة مع البيانات السابقة.

وطبقا لبيانات الوزارة ،سجلت البرازيل حتى الآن ، 9 ملايين و 58687 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 221547.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند

المصدر: وكالة سبوتنيك