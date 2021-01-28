الوكالة الوطنية: مجهول القى قنبلة صوتية في ساحة سراي طرابلس ويستمر القاء قنابل المولوتوف والحجارة على القوى الامنية التي ترد بالقاء القنابل المسيلة للدموع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2021 - 23:58

الوكالة الوطنية: مجهول القى قنبلة صوتية في ساحة سراي طرابلس ويستمر القاء قنابل المولوتوف والحجارة على القوى الامنية التي ترد بالقاء القنابل المسيلة للدموع

منذ 1 ساعة 28 January، 2021
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