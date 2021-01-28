الوكالة الوطنية: مجهول القى قنبلة صوتية في ساحة سراي طرابلس ويستمر القاء قنابل المولوتوف والحجارة على القوى الامنية التي ترد بالقاء القنابل المسيلة للدموع – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2021 - 23:58
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الرئاسة التونسية: مديرة الديوان الرئاسي أصيبت بفقدان شبه كلي للبصر وإغماء بعد فتح رسالة تحتوي على مادة مجهولة
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الإتحاد الأوروبي: الدبلوماسية هي سبيل حل صعوبات الإتفاق النووي مع إيران
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محققون من بعثة الأمم المتحدة في مالي يتوجهون الإثنين إلى موقع تعرض لغارة جوية فرنسية أودت بحياة 20 شخصًا على الأقل
القضاء الروسي يقرر إبقاء المعارض أليكسي نافالني قيد التوقيف حتى 15 شباط/فبراير والأخير يصف القرار بالتعسفي
الخارجية الروسية: نطلب من شركائنا الغربيين القلقين للغاية بشأن الديمقراطية في روسيا التركيز على حل مشاكلهم الخاصة
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بريطانيا تغلق حدودها أمام القادمين من الإمارات العربية المتحدة وبوروندي ورواندا لكبح تفشي النسخة المتحورة من كوفيد-19
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دراسة نشرها معهد أبحاث أسترالي: البرازيل أسوأ دولة في إدارة أزمة كوفيد-19 ونيوزيلندا الأفضل
منظمة السياحة العالمية: قطاع السياحة العالمي خسر 1300 مليار دولار في 2020 بسبب جائحة كورونا
واشنطن بوست: انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.5 % خلال عام 2020 في أسوأ وضع منذ الحرب العالمية الثانية
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون طلب انعقاد مجلس الأمن المركزي لدرس الوضع الأمني لإجراء اللازم وليبنى على الشيء مقتضاه
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الوكالة الوطنية: مجهول القى قنبلة صوتية في ساحة سراي طرابلس ويستمر القاء قنابل المولوتوف والحجارة على القوى الامنية التي ترد بالقاء القنابل المسيلة للدموع
منذ 1 ساعة
28 January، 2021
طرابلس
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