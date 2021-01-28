الخارجية الروسية: لافروف يعقد جلسة مباحثات في موسكو مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2021 - 15:34
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وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة
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وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخارجية الروسية: لافروف يعقد جلسة مباحثات في موسكو مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية (سبوتنيك)
منذ 29 mins
28 January، 2021
عربي وإقليمي
-
ليبيا
الخارجية الروسية
حكومة الوفاق الوطني الليبية
لافروف
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