الخارجية الروسية: لافروف يعقد جلسة مباحثات في موسكو مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 28 2021 - 15:34

الخارجية الروسية: لافروف يعقد جلسة مباحثات في موسكو مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية (سبوتنيك)

منذ 29 mins 28 January، 2021
أخبار موقع المنار
عربي وإقليمي - ليبيا

التعليقات

ذات صلة