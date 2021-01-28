هل لقاحات كورونا المتوفرة عالمياً صالحة أيضاً للأطفال؟

تمّ ترخيص أول لقاحات لفيروس كورونا للاستخدام في العالم، وبدأت غالبية البلدان في تنفيذ خطط التطعيم للمجموعات الأولية. لكن هناك مجموعة مهمة واحدة غائبة: الأطفال. فماذا عن لقاحات كورونا للأطفال؟

لقاح كورونا للاطفال

في الوقت الحالي، يبدو من غير المحتمل أن يكون اللقاح جاهزاً للأطفال دون سن الـ12 عاماً قبل شهر آب/ أغسطس المقبل، وفقاً لإدارة الغذاء والدواء. كانت تجارب البالغين على اللقاحين الرائدين نتائج واعدة، وقد أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصاريح استخدام الطوارئ لكليهما في منتصف ديسمبر الماضي، ولكن للاستخدام فقط للبالغين والمراهقين الأكبر سناً. لقد حظي لقاح Moderna الموافقة للأعمار فوق 18 عاماً وذلك بعد أسبوع من الموافقة على لقاح Pfizer للأعمار من 16 عاماً وما فوق. لكن التجارب السريرية التي تشمل الأطفال بدأت للتو.

قامت شركة Pfizer، التي تعمل مع شركة BioNTech الألمانية، بتوسيع نطاق اختبار لقاح COVID-19 ليشمل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكثر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي فقط. فيما أعلنت شركة Moderna في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي أنها بدأت للتو تجارب مع أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً. يجب تقييم فعالية اللقاح وسلامته لكل فئة عمرية، ولكن لم يبدأ الاختبار للرضع أو الأطفال الصغار بعد.

كيفية حماية الأطفال من فيروس كورونا

بما ان فيروس كورونا يمكن ان ينتقل من خلال الأطفال الى البالغين، يمكن حمايتهم من الإصابة به من خلال:

– تعليم الطفل أهمية غسل اليدين جيّداً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل. او استخدام معقمات اليدين التي تحتوي على 60% من الكحول.

– في حال كان عمر طفلكم فوق الـ5 سنوات، شجعوه على وضع الكمامة خصوصاً عند الخروج من المنزل.

– تطهير الاسطح عالية اللمس مثل مقابض الأبواب وازرار الضوء…

– الالتزام بالعزل المنزلي وإبقاء مسافة آمنة عند التحدث مع الآخرين (حوالي المترين).

المصدر: وكالات