سفير الصين في واشنطن: معاملتنا كعدو وهمي ستكون خطأ استراتيجيا كبيرا

قال سفير الصين لدى الولايات المتحدة في كلمة أمام منتدى على الإنترنت إن التعامل مع الصين “كخصم استراتيجي” للولايات المتحدة هو سوء تقدير قد يؤدي إلى أخطاء.

وفي أول خطاب رئيسي لمسؤول صيني حول العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم منذ تولي بايدن منصبه، أكد السفير تسوي تيان كاي موقف الصين الساعي للتعايش السلمي مع الولايات المتحدة، مع تحذيرها من عدم تجاوز الخطوط الحمراء.

وقال تسوي للمنتدى الذي أقيم في وقت متأخر أمس الأربعاء إن “معاملة الصين باعتبارها خصما استراتيجيا وعدوا وهميا ستكون خطأ استراتيجيا كبيرا”، مضيفا أن “وضع أي سياسة على هذا الأساس لن يؤدي إلا إلى أخطاء استراتيجية فادحة”.

وأكد تسوي أن بكين تسعى للتعاون وليس للمواجهة، ودعا الطرفين للتعامل مع الخلافات من خلال الحوار، لكنه أكد أن الصين لن تتنازل عن المسائل المتعلقة بالسيادة وسلامة أراضيها.

المصدر: وكالة رويترز