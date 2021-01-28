وزير الصحة من مطار بيروت: بتكاتف المجتمعات العربية وتوحدها لمكافحة هذه الجائحة سنكون قادرين على تجاوز هذا التحدي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 28 2021 - 09:56

وزير الصحة من مطار بيروت: بتكاتف المجتمعات العربية وتوحدها لمكافحة هذه الجائحة سنكون قادرين على تجاوز هذا التحدي

منذ 11 mins 28 January، 2021
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