إصابة 3 أشخاص بانفجار ضخم في مصنع للبارود بإقليم بيرم الروسي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 28 2021 - 09:56

إصابة 3 أشخاص بانفجار ضخم في مصنع للبارود بإقليم بيرم الروسي

منذ 39 mins 28 January، 2021
6012618b4c59b7460a56395e
أخبار دولية - روسيا

أصيب 3 أشخاص في إقليم بيرم الروسي جراء انفجار في معمل للبارود صباح اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته السلطات الأمنية في الإقليم.

وجاء في بيان نشر على الصفحة التابعة لوزارة الأمن في إقليم بيرم، ” في الساعة 08.30 (06.30 بتوقيت موسكو)، تلقت الوحدات رسالة حول انطلاق وحدات الإطفاء والإنقاذ إلى شارع غالبيرينا في منطقة المصنع في الإقليم، حيث شارك العشرات من عناصر الإطفاء ورجال الطوارئ وتمكنوا من إخماد الحريق”.

وتابع البيان، وجراء الحادث أصيب ثلاثة أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى، ويتم حاليا التحقيق في ظروف الحادث.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة