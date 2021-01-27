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January 27 2021 - 21:34

تحركات وقطع طرقات في صيدا

منذ 34 mins 27 January، 2021
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لبنان

بدأ عدد من المحتجين بالتجمع مساء اليوم عند ساحة تقاطع ايليا في صيدا وحاولوا قطع الطريق الا ان الجيش منعهم، فانطلقوا بمسيرة راجلة جابت الشوارع والاحياء الداخلية للمدينة تخللها قطع طرقات بمستوعبات النفايات وسط هتافات متضامنة مع طرابلس واخرى احتجاجا على تردي الواقع المعيشي والازمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد مضافا اليها قرار الاقفال العام بسبب كورونا ومن ثم عادوا الى ساحة تقاطع ايليا للتجمع وسط الطريق الا ان الجيش منعهم من ذلك وطلب منهم الوقوف الى جانب الطريق.

وكان قد سبق ذلك ان عمد شبان غاضبون الى قطع طريق الاوتوستراد الشرقي بالاطارات المشتعلة واخرون قطعوا الطريق في محلة القياعة قبل ان يعمل الجيش على اعادة فتحها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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